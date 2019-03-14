الحجار: ذكرى 14 آذار مرحلة نستلهم منها العبر

لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "14 آذار ذكرى يوم ومرحلة ستبقى محفورة وحاضرة في وجداننا، نستلهم منها الدروس والعبر. فيها برهن اللبنانيون الذين إجتمعوا تحت رايتها،أنهم بوحدتهم وتضامنهم يستطيعون تحقيق الكثير لمصلحة الوطن والدولة والعدالة".

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