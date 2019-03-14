اختتام دورة اللغة الإنجليزية والكمبيوتر في مركز حاصبيا للرعاية والتنمية

اختتمت الدورة التي تنظمها الكتيبة الهندية العشرين في اليونيفيل في اللغة الإنكليزية والكمبيوتر في مركز حاصبيا للرعاية والتنمية، سوق الخان - حاصبيا بحضور قائمقام حاصبيا احمد كريدي، ممثلين عن النائب أنور خليل والنائب قاسم هاشم، القائد العام للقطاع الشرقي العميد أنطونيو روميرو لوسادا، قائد الكتيبة الهندية العقيد جيفان بي، ممثل رئيس اتحاد بلديات العرقوب رؤساء البلديات في القرى المجاورة.

وأعرب قائد الكتيبة الهندية العشرين في اليونيفيل العقيد جيفان ب عن سعادته وتقديره للعلاقة المتينة التي تربط الكتيبة الهندية بالسكان المحليين وبالتالي ما كان لهذه الثقة والصداقة من أهمية عند الكتيبة الهندية كونها ذخرا لمودة وتلاقي على مدى السنين بين الطرفين، كما وامل القائد ان تكون هذه الدورات ذات فائدة وأهمية للمشاركين ويستعملوا ما تعلموه بحياتهم اليومية.

من جهتهم شكر المشاركين في هذه الدورات الكتيبة الهندية على مبادرتها النبيلة معربين عن كامل امتنانهم لكل الجهود التي وضعتها الكتيبة بهدف إنجاح هذه الصفوف كما وانعكست سعادة و امتنان المشاركين حبورا على وجوههم إذ حصلوا على هذا الكم من المعرفة و الدراية باللغة الإنجليزية والكومبيوتر.

وفي الختام تم توزيع الشهادات على المشاركين تلاها كوكتيل بالمناسبة.