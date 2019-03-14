وهاب: آن الأوان لتعاون عربي عماده مصر وسوريا والسعودية والعراق والإمارات والجزائر

أكد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "آن الآوان لتعاون عربي عماده مصر وسوريا والسعودية والعراق والإمارات والجزائر يوقف الإرهاب في ليبيا وينهي حرب اليمن ويبدأ بإعمار سوريا ويحصن العراق ويوقف الإستهداف التركي الإخواني للسعودية والخليج لقد تعبت ساحاتنا وسمحت للتركي وغيره بالبلطجة علينا".

وكان وهاب قد اعتبر، في وقت سابق، أن "تركيا تحتل أراضٍ سورية وتمنع عودة الدولة تقيم قواعد غير شرعية في العراق واليوم تضع عينها على إستهداف السيادة السعودية فتطلب الإطلاع على تحقيقات خاشقجي فهل نستطيع أن نعرف علاقة أردوغان بمحاكمة مواطنين سعوديين ولماذا هذا العداء لكل شيء عربي".