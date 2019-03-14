حسن التقى لجنتي التواصل بين هيئة علماء المسلمين ومشيخة العقل

التقى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن في دار الطائفة في بيروت اليوم لجنتي التواصل المكلفتين من قبل هيئة علماء المسلمين، ومشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز.

وأكد البيان المشترك عن اللجنتين ان "ما نشر على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وما تبع ذلك من منشورات جرى توزيعها عملا مسيئا بحق الموحدين ومشبوها لجهة مضامينه وأسلوب توزيعه غير البريء"، داعيا الى "نبذ وإدانة كافة التصرفات على أنواعها والمطبوعات ومنشورات المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي التي تشير إلى إثارة التفرقة والاختلاف بين المذاهب الإسلامية، وتصدع وحدتها. وكذلك إثارة الفتن بين أبناء الوطن الواحد والعيش المشترك".

وخلال اللقاء جرى التشديد على "القيم الإنسانية المشتركة بين مختلف المذاهب والأديان السماوية لأهميتها في تحصّين النفوس البشرية من أمراض التطرّف الديني ونزعات التعصب، والتركيز على سلاح العلم ونهل معاني الرسالة عظمة تلك الحضارة التي تآلفت بالعقل الموّحد وحفظت للأجيال إرثا نيّرا وأشرف ما ذخّره وجدان الإنسانية. وبان لا إكراه في الدين ومن نوّر الله بصيرته في مكنونات الدين الحنيف وتراثه الاثيل، بما فيه من البيّنات والهدى، فإنما يستقي معنى المواطنة الحقّة، في ظل ما يهدد العالم من أخطار جمّة بما تحمله من مكائد الإرهاب ودسائس الباطل". وقد شكر شيخ العقل أعضاء اللجنتين، مقدرا الجهود التي بذلت من قبلهم بهذا الخصوص.

من جهة ثانية التقى شيخ العقل وفدا من اتحاد نقابة موظفي المصارف في لبنان برئاسة جورج الحاج ونائبه اكرم عربي وعدد من أعضاء النقابة. وجرى استعراض قضايا متصلة بشؤون موظفي القطاع الخاص وامورا عامة.