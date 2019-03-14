الحسن أصدرت 3 تعاميم لمسح الأبنية القديمة وبرنامج عمل ادارات الداخلية ومعالجة ظاهرة الكلاب الشاردة

طلبت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، في تعميم أصدرته من المحافظين، كل ضمن نطاقه، وبصورة فورية، التعميم على البلديات والقائمقامين بالنسبة للقرى التي ليس فيها بلديات، وجوب اجراء مسح فني شامل ودقيق على الابنية القديمة المتصدعة أو الآيلة للسقوط، بالاستعانة بمن يلزم من فنيين ومهندسين ذات الاختصاص، لاسيما المكاتب الفنية العائدة لفروع التنظيم المدني في القضاء أو المكاتب الفنية العائدة للاتحادات البلدية في حال وجودها، وفي الحالات التي يتم التأكد فيها من وجود خطر انهيار للمبنى ليصار ودون ابطاء الى ابلاغ مالكي المبنى وجوب اجراء التدعيمات اللازمة على نفقتهم ومسؤوليتهم، وذلك وفقا لما هو وارد في البند (9) من المادة (18) من قانون البناء، وفي حال تمنع مالكي هذه المباني، تقوم البلدية المعنية باجراء التدعيمات اللازمة على نفقتها وتسجيل اشارة دين ممتاز على الصحيفة العينية للعقار.

وأوعزت الحسن في تعميم ثان الى جميع المحافظات ومديريات وزارة الداخلية وجهاز امن المطار وامانة سر مجلس الامن المركزي وهيئة ادارة السير والاليات والمركبات والصندوق التعاوني للمختارين في لبنان ضرورة ايداعها برنامج العمل والمنهاج المراد تحقيقه في الادارات خلال العام 2019 مع الجدول الشهري المفترض تحقيقه لرفع مستوى الادارة وللوصول الى انجاز البرنامج المراد تحقيقه في نهاية العام 2019 وذلك في مهلة اقصاها 30 آذار 2019 ، وذلك وفقا للمادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12-6-1959 والتي تنص على الاتي: "يعد التعليمات في ما يتعلق بسير العمل، الموازنة، والمنهاج السنوي للاعمال، وجميع الدروس الآيلة لتحسين سير العمل ورفع مستوى الادارة".

كذلك طلبت الحسن من المحافظين في تعميم ثالث و"كل ضمن نطاقه ابلاغ القائمقامين التعميم على البلديات واتحادات البلديات ضرورة التشدد في اتخاذ الاجراءات والتدابير المناسبة لمعالجة ظاهرة الكلاب الشاردة في الشوارع والتي تنتشر في مختلف المناطق اللبنانية مما يشكل خطرا على سلامة المواطنين، وبخاصة الاطفال منهم، وتلحق بهم اصابات بالغة بالتنسيق مع الجمعيات المعنية بالرفق بالحيوان".