المطران مطر: الحرية عطية من الله ونريدها أن تكون مفيدة لحياتنا وهي تتلاقى مع العقل

ركّز رئيس أساقفة بيروت للموارنة ورئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام المطران بولس مطر، على أنّ "الحرية هي زينة الحياة وهي العطية الأولى من الله إلى الانسان، أكرمه بها، لكنّه قد يسيء استعمالها وقد يفهمها فهمًا خاطئًا، ولذلك كان من الضروري أن ندرك معناها وأن نحدّد مجالاتها".

ولفت خلال ندوة صحافية عُقدت في المركز الكاثوليكي للإعلام، بدعوة من اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام، حول "الحرية- حق ومسؤوليّة"، تناولت الشق الإجتماعي والنفسي، الشق القانوني، والشق الشرعي، إلى أنّ "الحرية هي قيمة كبيرة ولكن هناك أيضًا قيم أُخرى، منها قيمة العقل وقيمة العدالة وقيمة احترام الآخر وقيمة كرامات الناس. لذلك، إذا قلت إنّ حريتي هي مطلقة فهذا لا يعني انّها ضدّ العقل، والّذي يمسّ بالجنون لا يبقى حرًّا، بل يقيّد في السجن لألّا يضرّ الناس".

وأوضح الأب مطر أنّ "الحرية والعقل يتلاقيان، الحرية والعدالة أيضًا، فهل أنا حرّ بنقض العدالة مع الآخرين؟ كلا. هل أنا حرّ أن أحتقر الآخر وهل أنا حرّ أن أهدم ما يبنيه الآخرون لأني حر؟". وأكّد أنّ "هناك فهمًا خاطئًا للحرية، هي كرامة أعطاها الله للإنسان لكي يعبده بحرية دون إكراه، ولكي يتعاطى مع الناس بحرية أي بمسؤولية".

وذكر أنّ "لذلك، عنوان موضوع اليوم هو الحرية حق، هي هبة من الله ولكنّها حرية مسؤولة، الحرية ليست منّة من أحد، هي من الله للإنسان لكن الله أيضًا يسأله عن حدود لهذه الحرية وعن استعمال جيد وصالح لها"، مبيّنً "أنّنا سنسعى لكي يسترجع الغرب القوانين الّتي تحترم الرموز الدينية كلّها، فمعركة الحرية معركة طويلة، نحن لا نريد أن تكون الحرية مسيئة بل أن تكون مفيدة لحياتنا".