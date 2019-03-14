شناعة للنشرة: اتصالات بين مختلف القوى في عين الحلوة لمنع تفاقم الأمور

اكد المسؤول السياسي لحركة "حماس" في منطقة صيدا أيمن شناعة لـ"النشرة" ان "الامور قيد المعالجة لتطويق ذيول الاشكال في مخيم عين الحلوة"، مشيرا الى أن "هناك اتصالات بين مختلف القوى الاسلامية في المخيم من اجل منع تفاقم الأمور"، آملا أن "تنجح هذه الاتصالات في تطويق التوتر وتهدئة الوضع".

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