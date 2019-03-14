المنسق الخاص للأمم المتحدة ومدير عام الأونروا بلبنان زارا مخيم عين الحلوة

زار اليوم منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان، يان كوبيش، مخيم عين الحلوة للاجئي فلسطين في جنوب لبنان وذلك برفقة مدير عام الأونروا في لبنان، السيد كلاوديو كوردوني. وهذه هي الزيارة الأولى للسيد كوبيش إلى مخيمات لاجئي فلسطين في لبنان منذ تولي مهامه كمنسق خاص للأمم المتحدة في شباط.

وبعد أن أطلع من ممثلي الأونروا على الظروف المعيشية للاجئي فلسطين في المخيم، زار كوبيش ,كوردوني مدرستي السموع وبيسان والتقيا ممثلي الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في عين الحلوة وناقشا معهم الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المخيم.

والتقى كوبيش ,كوردوني مع مجموعة من شباب لاجئي فلسطين من لبنان ومن سوريا وناقش معهم تطلعاتهم والتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجههم ، وتحديداً تلك المتعلقة بالتعليم والبطالة والحق في العمل.

وقال كوبيش: "أنا أشكر الأهالي في مخيم عين الحلوة على ما أبدوه اليوم من حسن الضيافة والترحاب وأنا أثني على جهود زملائي في الأونروا التي تواصل تقديم الخدمات الأساسية للاجئي فلسطين في لبنان على الرغم من الصعوبات المالية التي تواجهها". ورحب السيد كوبيش بالتعاون بين السلطات اللبنانية وممثلي المجتمع في مخيم عين الحلوة، وأكد على أهمية الحوار المستمر بين اللبنانيين والفلسطينيين، قائلاً: "يبقى بناء التفاهم والثقة المتبادلين بين المجتمعين مفتاحًا لتحسين سبل العيش والحفاظ على الأمن والاستقرار في عين الحلوة والمناطق المجاورة "، متعهداً كوبيش بـ"مواصلة الجهود لتشجيع الدعم الدولي للأونروا لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية".

من جهته، أكد كوردوني "التزام الوكالة بتنفيذ ولايتها تجاه لاجئي فلسطين"، مشيراً إلى "اننا دعمنا للاجئي فلسطين هو المفتاح لتحقيق حقوق وكرامة اللاجئين حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم. نحن نواصل الاعتماد على دعم اأسرة الأمم المتحدة بأكملها في تحقيق أهدافنا".