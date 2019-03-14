بالصور.. متحف الوادي الجديد يحتفل بيوم المرأة العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

احتفل متحف الوادي الجديد، اليوم الخميس، بيوم المرأة العالمي، بمقر المتحف بمدينة الخارجة، بالتعاون مع مديرية الثقافة وجامعة الوادي وجمعية أصدقاء المتحف.

وأوضح الأثري طارق القلعي، مدير عام متحف آثار الوادي الجديد، أن الاحتفالية تضمنت تنظيم ندوة تضمنت الهدف التركيز على الكفاح التاريخي للمرأة من أجل الحصول على حقوقها وإنجازات المرأة ومساهمتها في تنمية المجتمع.

أكد طارق، أن الندوة حاضر فيها الدكتور أبوبكر محمد آدم أستاذ الفلسفة بكلية التربية بالوادي الجديد، وشملت المحاضر الجانب الوجداني التي تتميز به المرأة المصرية، والمشكلات الأسرية وكيفية حلها، ودراسة سلوك الطفل، والأمراض النفسية وأثرها على تربية الأطفال وكيفية علاجها.