بالصور.. "القومي للمرأة" بجنوب سيناء ينظم ندوة "دور الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد"

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد: نظم المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء، برئاسة هدى منسي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة اليوم الخميس، ندوة تثقيفية بعنوان "دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد" بمقر قصر ثقافة طورسيناء تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء. وشارك في الندوة اللواء عماد يوسف السكرتير العام بالمحافظة والعميد أحمد كمال رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية ومحمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم ووفد من مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء وألقى العميد أحمد كمال رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية، محاضرة عن مفهوم الفساد وأنواعه وأسبابه ونبذة تاريخية عن إنشاء الهيئة. وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، إن للهيئة دور حيوي ينبثق من خلال رؤية واضحة للقضاء على الفساد وتحقيق الشفافية في ظل تنامي الدور المشرف لمصر وجهود الهيئة الحثيثة لتحقيق مراكز دولية متقدمة في هذا الإطار.

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