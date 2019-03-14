صرف 10 آلاف جنيه تعويض لأسرة المتوفى في انهيار عقار طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين: قرر اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، صرف 10 آلاف جنيه لأسرة المتوفى وإعانة عاجلة للمصابين في واقعة انهيار منزل بشارع الجلاء. وفور تلقى محافظ الغربية بلاغًا يفيد بانهيار المنزل وجه بانتقال السكرتير العام المساعد والحماية المدنية والتضامن الاجتماعي والإسعاف ومسؤولي الكهرباء ومياه الشرب وسرعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية. وشكل المحافظ لجنة هندسية من الإدارة الهندسية بحي ثان طنطا ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمديرية الإسكان بالغربية، لمعاينة المنازل المجاورة للمنزل المنهار للوقوف على مدى تأثرها بالانهيار وإعداد تقرير فني عن الحالة الفعلية. وجار ضبط صاحب العقار بمعرفة الجهات الأمنية.

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