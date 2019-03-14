اتحاد المقاولين: الحكومة سددت 19 مليار جنيه من مستحقات شركات المقاولات

محمد اسماعيل - القاهرة - الدار البيضاء - منال المصري:

قال حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن الحكومة سددت نحو 19 مليار جنيه من مستحقات شركات المقاولات لديها، والبالغة نحو 22 مليار جنيه.

وأشار في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في الدورة السادسة للمنتدى الدولي «أفريقيا والتنمية»، المنعقد حاليًا بالمغرب، وينظمه التجاري وفا بنك، إلى وجود تحركات للاتحاد بالتنسيق مع الحكومة في التوسع في الاستثمار بأفريقيا.

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وقال عبدالعزيز، إنه التقى مع وفد اتحاد التشييد البرتغالي، برئاسة رئيس اتحاد التشييد والبناء في البرتغال، الذي أشاد بسرعة الإنجاز ومستوى جودة تنفيذ المشروعات القومية في مصر، وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس.

وأضاف أن "وفد اتحاد التشييد والبناء البرتغالي، الذي زار القاهرة مؤخرا، أكد أن مصر تعد قبلة الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة في قطاعات البنية التحتية والمقاولات، ونية الشركات البرتغالية لضخ مزيد من رؤوس الأموال في المشروعات المصرية، خاصة في ظل تشبع الكثير من الأسواق في المنطقة بالاستثمارات"

وأكد رئيس الاتحاد على اهتمام شركات المقاولات المصرية الخاصة بدعم الاستثمار في أفريقيا، مطالبا بتوسع البنوك المصرية في إنشاء فروع لها في الدول الأفريقية لدعم أعمال الشركات المصرية في القارة السمراء.