تراجع جديد في أسعار الدولار أمام الجنيه بنهاية تعاملات الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في 9 بنوك عاملة في مصر مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه في الصباح، فيما استقر سعر العملة الأجنبية في بنك واحد وهو مصرف أبو ظبي الإسلامي.

وانخفض سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، قرشًا واحدًا، ليصل إلى 17.35 جنيه للشراء و17.45 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشين في بنك التجاري الدولي، وكريدي أجريكول، وقناة السويس إلى 17.35 جنيه للشراء، و17.45 جنيه للبيع.

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وهبط سعر الدولار قرشين في بنك التعمير والإسكان إلى 17.36 جنيه للشراء و17.46 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية 4 قروش في بنك البركة إلى 17.36 جنيه للشراء، و17.46 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية 8 قروش في بنك الإسكندرية إلى 17.43 جنيه للشراء، و17.53 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأجنية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.43 جنيه للشراء، و17.48 جنيه للبيع.