وزير التعليم العالي يطلق شارة البث التليفزيوني باستديوهات "إعلام بني سويف"

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان: أطلق الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إشارة البث التليفزيوني والراديو باستديوهات كلية الإعلام بجامعة بني سويف، بحضور الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وعميد الكلية. وأوضح رئيس الجامعة، أن الافتتاح يشمل الاستديو التليفزيوني والإذاعي، مصممين وفق أحدث تكنولوجيا العصر، لأغراض التدريب والإنتاج الإذاعي، كما يشتمل على معمل الوسائط المتعددة، والذي يحتوي على 30 جهاز «آبل ماكونتش»، من أحدث الأجهزة، يسع 50 جهاز IBM، للتدريب والتطبيق العلمي على فنون الإعلام الحديث.

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