“ركلة جزاء” تجر احتجاجات مدرب حسنية أكادير على التحكيم

يبدو أن القرارات التحكيمية بأبزر مباريات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، لازالت تثير جدلاً كبيرً بين الأندية ومدربيها، حيث انضافت مباراة حسنية أكادير وإتحاد طنجة، مساء أمس الأربعاء، إلى قائمة اللقاءات الكروية المثيرة للجدل، بسبب إعلان ركلة جزاء.

الأرجنتيني ميغيل غاموندي، مدرب فريق حسنية أكادير، فتح النار مباشرة بعد نهاية المباراة التي ألت نتيجتها لصالح إتحاد طنجة بهدف نظيف، على التحكيم بدوره، مؤكداً بأن فريقه قدم لقاء جيداً، إلى أن قرار الحكيم التيازي أثر على مجموعته.

المدرب اعتبر بأن الأخطاء التحكيمة أصبحت “متداولة” بالنسبة له بعد كل مباراة، مشدداً بأن المختصين لهم الكلمة الأخيرة للحديث عن صحة ركلة الجزاء من عدمها، لأن الأمور حسبه واضحة.

وكانت اللجنة المركزية والمديرية الوطنية للتحكيم،قد كشفت قبل أسبوع، عن إجراءات انضباطية ضد مجموعة من الجكام الوطنيين، بعبد توصلها بتقارير تهم بعض الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، من بينهمالحكم الداكي والرحماني ونورالدين إبراهيم، وانحييح محمد، والفارق حمزة، الذين شملهم التوقيف والغرامة المالية.