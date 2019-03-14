انت الان تتابع تفاصيل خبر الديمقراطي بيتو أورورك يعلن الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 14 مارس 2019 05:19 مساءً - أعلن النائب الديمقراطي، بيتو أورورك، اليوم الخميس، ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية، لينضم بذلك إلى العديد من الديمقراطيين الساعين للحصول على ترشيح حزبهم لمنافسة الرئيس، دونالد ترامب، في الانتخابات المقرر إجراؤها في 2020.

وقال أورورك، البالغ من العمر 46 عاماً، في تسجيل مصور: "إن السبيل الوحيد لنا لتحقيق الوعد الأمريكي هو بأن نبذل كل ما لدينا وأن نبذله من أجلنا جميعاً"، وفقاً لـ"الفرنسية".

وبرز اسم أورورك كمرشح محتمل منذ المنافسة القوية غير المتوقعة التي خاضها العام الماضي، وكاد يُطيح بالسيناتور الجمهوري تيد كروز، عندما لفتت حملته الشعبية لدفع الناس العاديين للانخراط في السياسة الأنظار على الصعيد الوطني.

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وبإعلان الخميس، ينضم أورورك إلى لائحة طويلة من الديمقراطيين الساعين للإطاحة بترامب؛ وبينهم إليزابيث وارين، وكامالا هاريس، وكيرستن غيليبراند، وإيمي كلوبوشار، إضافة إلى الشخصية الأبرز؛ بيرني ساندرز.

وباتت الأنظار حالياً متجهة إلى نائب الرئيس السابق، جو بايدن، الذي أكد أنه سيكشف عن خططه السياسية قريباً.

ويُتوقع أن يحظى أورورك، العضو السابق في فرقة لموسيقى "البانك"، بالنجومية سريعاً، لكنه سيتعرّض أولاً إلى تدقيق واسع من وسائل الإعلام وأصحاب النفوذ والجهات المانحة في الحزب الديمقراطي، إضافة إلى الناخبين.