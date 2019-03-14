اليمن والنمسا يبحثان التعاون في مجال بناء قدرات خفر السواحل

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 5:53 مساءً, 14 مارس 2019 م المناطق _عدن بحث سفير اليمن لدى النمسا هيثم شجاع الدين اليوم مع رئيس البرنامج العالمي للجريمة البحرية آلان كول جوانب التعاون بين اليمن والبرنامج في مجال بناء قدرات قوات خفر السواحل.

ووفق وكالة الأنباء اليمنية فإن هذا التعاون سيتيح لليمن القدرة على مكافحة التهريب والقرصنة وتأمين باب المندب وطريق الملاحة الدولية.

وجرى خلال اللقاء بحث إمكانية فتح مكتب للبرنامج في العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى تدريب قوات خفر السواحل وتزويدها بالمعدات اللازمة للقيام بمهامها.

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