شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان البريطاني يصوت على استفتاء ثان لـ«بريكست» والان نبدء بالتفاصيل
كشف رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو إن النواب البريطانيين سوف يصوتون على ما إذا كان يتعين على البلاد إجراء استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من اليوم الخميس.
وقد اختار بيركو تعديلا يطالب " بتصويت الشعب" عقب أن طرحت رئيسة الوزراء تيريزا ماي مقترحا بشأن تمديد عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأشارت انا سوبري، التي تركت حزب المحافظين الشهر الماضي للانضمام لمجموعة مستقلة من النواب، إلى أن فرص تمرير التعديل سوف تعتمد على ما إذا جيرمي كوربين، زعيم حزب العمال المعارض الرئيسي ، سوف يدعم التصويت.
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