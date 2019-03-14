شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تنضم للدول الرافضة لاستقبال «بوينج 737» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت تونس مثل عدة دول، اليوم الخميس عن حظر عبور طائرات بوينج 737 ماكس 8 فوق مجالها الجوي أو هبوطها في مطاراتها على خلفية حادث سقوط طائرة الخطوط الاثيوبية الأحد الماضي.

وأفادت وزارة النقل في بيان لها بأن القرار هو إجراء وقائي في انتظار تحديد الأسباب المباشرة واتخاذ تدابير السلامة في شأنها من قبل سلطة الطيران المدني لبلد المصنع.