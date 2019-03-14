مظاهرات بالخرطوم بالتزامن مع أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية

شهدت العاصمة السودانية، الخرطوم، اليوم الخميس، مظاهرات بعدة مناطق بالتزامن مع أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.

ووفق شهود عيان فقد خرج مئات المحتجين في سوق أم درمان وأحياء بري والديم وشارع الستين بالخرطوم، والردمية، الحاج يوسف، وشمبات بمنطقة بحري (شمال العاصمة).

وتصدت الشرطة السودانية بالغاز المسيل للدموع لاحتجاجات طلابية في جامعة بن سينا والكلية الأردنية وأكاديمية العلوم الهندسية بالخرطوم.

كما خرج طلاب في مظاهرات بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل (شمال) التي انطلقت منها شرارة الاحتجاجات السودانية قبل 3 أشهر.

وردد المتظاهرون العديد من الهتافات المندددة بالحكومة والمطالبة بتنحي النظام بينها "حرية، سلام ، وعدالة، الثورة خيار الشعب" و"سلمية سلمية ضد الحرامية" و"تسقط بس" وهي شعارات يرفعها المحتجون منذ 19 ديسمبر/كانون أول الماضي.

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وأدت اليوم الخميس الحكومة السودانية الجديدة التي يرأسها محمد طاهر إيلا وتضم 21 وزيرا أول و19 وزير دولة، القسم أمام رئيس البلاد عمر البشير .

وطالب البشير، خلال كلمة، أثناء مراسم القسم، الوزراء الجدد بإجراء مراجعات للقوانين ولوائح الخدمة وهياكل الخدمة المدنية، وسد الثغرات في قانون الهيئات، بما يمكن وزراء الحكومة الجديدة من إنفاذ مهامهم.

وأكد البشير أن الحكومة الجديدة ستولي اهتماماً بقضايا الاقتصاد، مطالباً وزراء القطاع الاقتصادي ببذل جهد مضاعف لتجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد.

وتسري حالة طوارئ في السودان اعتمدها البرلمان الإثنين الماضي لـ6 أشهر قابلة للتجديد حال دعت الضرورة، وذلك بعد أن قلص مدة العام التي كان قد أعلنها رئيس الجمهورية عمر البشير.

وفي 22 فبراير/شباط الماضي، أعلن الرئيس السوداني حالة الطوارئ في أنحاء البلاد، وحل حكومة الحوار الوطني وحكومات الولايات، وعين حكاماً عسكريين على رؤوس تلك الولايات، كما عين وزير دفاعه عوض بن عوف، نائباً أول لرئيس الجمهورية مع احتفاظه بمنصبه.