هل أفشل هجوم مدريد قمة ترامب وكيم الأخيرة؟

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ربما شاركت العديد من الأسباب في إفشال قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، بخلاف الجانب التفاوضي الذي تمسك به كل منهما

لم يكن فشل القمة التي جمعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، سوى نتيجة لسلسلة من الأمور والتفاصيل التي أدت إلى الوصول لتلك النهاية، والتي لم تكن مرضية لأي من الطرفين خلال الأيام الماضية. ودفعت النتيجة المخيبة للآمال إلى البحث عن تفاصيل أو مُسببات رئيسية للوصول إلى تلك النهاية، وهو الأمر الذي جعل من حادثة الهجوم على السفارة الكورية الشمالية في مدريد، أمرًا يستحق الدراسة بعناية، خاصة أن بعض تفاصيله قد تشير إلى ضلوعه سببا رئيسيا في فشل القمة.

وطرحت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" مجموعة من الأسئلة حول الحادث، ومدى علاقته بفشل قمة ترامب – كيم الماضية، وهو ما أشار إلى ضلوعه بشكل رئيسي في النتائج التي تم الإعلان عنها مؤخرًا عن القمة، لا سيما أنه وقع قبل أيام من لقاء الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية. «الوجوه المتعددة»..

وطرحت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" مجموعة من الأسئلة حول الحادث، ومدى علاقته بفشل قمة ترامب – كيم الماضية، وهو ما أشار إلى ضلوعه بشكل رئيسي في النتائج التي تم الإعلان عنها مؤخرًا عن القمة، لا سيما أنه وقع قبل أيام من لقاء الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية. «الوجوه المتعددة».. سياسة كوريا الجنوبية في التعامل مع جارتها الشمالية حادثة مدريد حادثة مدريد ذكرت وسائل الإعلام المحلية في إسبانيا أنه بعد ظهر يوم 22 فبراير، اقتحمت مجموعة من عشرة أشخاص سفارة كوريا الشمالية، شمال غرب مركز العاصمة الإسبانية مدريد.

ووفقًا لما جاء في صحيفة "El Confidencial" الإسبانية، قام المهاجمون بتكميم وتقييد الموظفين الموجودين في السفارة، واستولوا على عدد من أجهزة الكمبيوتر، فيما تمكنت امرأة واحدة من الهرب عبر نافذة بالطابق الثاني، مطالبة بالمساعدة واستدعاء الشرطة. الغريب في الأمر، أنه عندما وصلت الشرطة استقبلهم رجل آسيوي عند الباب وطمأنهم بأن كل شيء على ما يرام ولم يحدث ما يدعو للخوف، غير أنه بعد دقائق قليلة، هرب الرجل والمهاجمون الآخرون من السفارة بأقصى سرعة في سيارتين دبلوماسيتين لكوريا الشمالية. Advertisements وفي الداخل عثرت الشرطة على ثمانية أشخاص مقيدين بأكياس فوق رؤوسهم، تم ربطهم لمدة أربع ساعات، فيما كان اثنان بحاجة إلى مساعدة طبية بعدما تم الاعتداء عليهما. هل خدعت كوريا الشمالية واشنطن مجددًا بشأن أسلحتها النووية؟ وأشارت وسائل الإعلام الإسبانية إلى أنه تم العثور على سيارتين مهجورتين في مكان قريب بعد ذلك بوقت قصير، وهو ما يشير إلى أنها كانت مجرد وسيلة للهرب من السفارة. من وراء ذلك؟ من وراء ذلك؟ ظل هذا السؤال عالقًا في أذهان العديد من وسائل الإعلام الإسبانية، خاصة بعد أن رفضت السلطات فكرة أن يكون مجرمون عاديون وراء الهجوم المزعوم. وحسب ما ورد أخبرت مصادر قريبة من التحقيق لصحيفة "الباييس" الإسبانية: "العملية كانت مخططة تمامًا كما لو كانت خلية عسكرية هي التي ستنفذها".

وذكرت كل من "El Confidencial" و"الباييس"، أن السلطات الإسبانية تشتبه في أن وكالات الاستخبارات الأمريكية وحلفاءها ربما تورطوا في الهجوم.

وحسب ما ورد لدى الصحيفتين، أبلغ ضحايا الهجوم المزعوم المحققين أن المهاجمين تحدثوا باللغة الكورية، وهو ما يعزز أنهم من كوريا الجنوبية. هل تعطل مشكلات حقوق الإنسان المحادثات النووية مع كوريا الشمالية؟ تقارير "الباييس" أكدت أنه تم التعرف على اثنين من مجموعة الأشخاص العشرة، مشيرة إلى أنهما على صلات بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

وبشكل عام، رأت "بي بي سي" أن الحادثة التي تمت قبل أيام قليلة من القمة التي جمعت كيم وترامب نهاية فبراير الماضي، قد يكون لها دور كبير في التأثير على نتائج اللقاء، الذي لم يخرج بنتائج مرضية على المستويات السياسية والاقتصادية للبلدين، خاصة أن كلا من ترامب وكيم جونج أون كان له مطالب مسبقة للموافقة على الدخول في محادثات جادة لإنهاء حالة العداء المعلن بين البلدين في المشهد السياسي العالمي.

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