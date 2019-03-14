شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يدعو سلوفينيا لتوجيه المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس، ميرو سيرار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية سلوفينيا.

وأكد الدكتور عبد العال، خلال اللقاء، على قوة وعراقة العلاقات بين البلدين، التى تمتد إلى عهد الرؤساء عبد الناصر وجوزيف تيتو، حين كانت سلوفينيا أحد دول يوغوسلافيا السابقة، وقدم الدكتور عبد العال سردا موجزا وسريعا حول دور مجلس النواب فى الحياة السياسية المصرية، وأهم القوانين التى سنها المجلس منذ بدء عمله، وهى قوانين الاستثمار والكيانات الإرهابية والإفلاس وبناء الكنائس والهجرة غير الشرعية، والكثير من القوانين التى ساهمت فى خلق بيئة تشريعية مناسبة للإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى مصر.

ودعا الدكتور عبد العال، سلوفينيا، إلى توجيه المزيد من الاستثمارات السلوفينية إلى السوق المصرى الواعد، وجذب المزيد من الشركات الأوروبية العاملة فى أوروبا إلى الاستثمار فى مصر، خاصة فى مجال المشروعات القومية الكبرى، إلى جانب تشجيع السياحة السلوفينية إلى مصر للتمتع بمناخ الطبيعة والأمن والمزارات السياحية المصرية.

ومن جانبه، أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية سلوفينيا عن اعتزازه وسعادته بزيارة مصر، التى تتمتع بعلاقات طيبة مع سلوفينيا، مشيراً إلى أن حرص سلوفينيا على تعزيز هذه العلاقات يأتى انطلاقاً من الدور المحورى لمصر فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، واعتبارها من أهم عوامل الاستقرار فى المنطقة، كما أن سلوفينيا تدعم مصر فى كافة خطوات الإصلاح التى اتخذتها، والتى وضعتها على الطريق الصحيح للاستقرار والتنمية، مشيراً إلى أن سلوفينيا تسعى بالفعل إلى زيادة استثماراتها فى السوق المصرى الواعد، والاستفادة من فرص الاستثمار المُبشرة، كما أن سلوفينيا، كعضو فى الاتحاد الأوروبى، تقدم الدعم الكامل للدولة المصرية داخل الاتحاد الأوروبى وتعمل على حث الشركاء الأوروبيين على الوقوف بجانب مصر، واحترام خصوصية المجتمع المصرى.

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