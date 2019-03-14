البشير: تثبيت السلام وإسكات صوت البندقية أولوية قصوى

لفت الرئيس السوداني عمر البشير إلى أن "تثبيت السلام وإسكات صوت البندقية يمثل أولوية قصوى للدولة في ظل الرغبة الكبيرة للسلام من كافة الأطراف"، موضحاً أن "المناخ الدولي أصبح داعما للسلام، خاصة وأن السودان كان من الدول الرائدة في تعزيز الاستقرار عبر مبادرته للسلام والمصالحات بدول الجوار".

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