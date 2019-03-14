"سانا": العثور على أسلحة وذخائر بعضها إسرائيلي الصنع بريف درعا الشمالي

ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنياء - سانا"، أنّ "استكمالًا لعمليات تمشيط القرى والبلدات المحرّرة من الإرهاب، عثرت الجهات المختصة على أسلحة وذخائر بعضها إسرائيلي الصنع من مخلفات المسلحين في ريف درعا الشمالي".
وأوضحت أنّ "من بين هذه الأسلحة: رشاش "بي كي سي"، رشاش "دوشكا"، قاذف "آر بي جي"، قاذف مضاد للدروع، قنابل يدوية، قذائف "آر بي جي" مع حشواتها، مناظير ليلية، أجهزة اتصال وذخيرة متنوّعة بعضها إسرائيلي الصنع كانت المجموعات المسلحة خبأتها قبل اندحارها من بلدتي انخل والحارة".
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