وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره الأميركي العلاقات الثنائية وتطورات سوريا

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مع نظيره الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان، التطورات الأخيرة في سوريا، وقضايا تخص العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الدفاع.
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