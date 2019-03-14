قرار من المطبوعات بإبطال التعقبات في حق سالم زهران

أصدرت هيئة محكمة المطبوعات برئاسة القاضي رفول البستاني وعضوية المستشارتين هبة عبدالله وناديا جدايل، قرارا قضى بإبطال التعقبات بحق الإعلامي سالم زهران في الدعوى المقامة ضده بجرائم التقير والقدح والذم بشخص أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وتعريض علاقة لبنان الخارجية للمخاطر من جرمي المادتين 23 و25 من المرسوم الإشتراعي رقم 77/104 المعدل وذلك لإنتفاء الدليل الجرمي. وأتت الدعوى على خلفية مقابلة أجراها الاعلامي محمد شري عبر قناة المنار مع زهران في أيلول الماضي.

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