المفتي دريان استقبل وفدا نيابيا فرنسيا وبحث معه أوضاع المنطقة

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وفدا نيابيا فرنسيا برئاسة النائب غواندال رويار وجرى البحث في الشؤون اللبنانية وتعزيز العلاقات بين لبنان وفرنسا، كما تم البحث في أوضاع المنطقة، ونوه المفتي دريان بالدور الذي تقوم به فرنسا في الوقوف الى جانب لبنان للنهوض بمؤسساته في شتى المجالات.

واستقبل الهيئة الإدارية للمجلس الوطني للخدمة الاجتماعية في لبنان برئاسة سلوى الزعتري.

كما استقبل وفدا من منظمة الأخلاق والإحسان لحقوق الإنسان في العراق برئاسة مشيخة آل الرفاعي ممثلة بعلي ال قمر الصيادي الرفاعي يرافقه رياض العيساوي، وجرى البحث في توطيد العلاقات وسبل التعاون بين المنظمة ودار الفتوى.

والتقى وفدا من مدرسة ثانوية عمر فروخ الرسمية للبنات برئاسة المربية ندين برجاوي وضم طالبات المدرسة اللواتي قدمن دعوة لسماحته لحضور الحفل الذي سيقام في حرم المدرسة بعنوان المواطن الفاعل.

كما التقى رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين، ورئيس اتحاد بلديات قلعة الاستقلال فوزي سالم، وتم التداول في الأوضاع العامة.