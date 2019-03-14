قائد الجيش بحث مع معلوف والبعريني بالأوضاع العامة والتقى محافظ الجنوب

التقى قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، في مكتبه في اليرزة، النائب إدي معلوف، من ثمّ النائب وليد البعريني، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

كما التقى محافظ الجنوب منصور ضو، يرافقه رياض قسطنطين، وتمّ التداول في شؤون مختلفة. كذلك، استقبل وفدًا من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD) برئاسة فيل جونسون (Phil Johnson)، وجرى البحث علاقات التعاون في مجال ضبط الهجرة غير الشرعية، ومراقبة الحدود البرية والبحرية.