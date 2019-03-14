حسن قبلان: مضامين ميثاق حركة امل لكل زمان ومكان

لفت عضو المكتب السياسي في حركة "أمل" حسن قبلان خلال تنظيم الحركة ندوة بعنوان "القسم بين الماضي وتحديات المستقبل" إلى "الظروف السياسية واﻻجتماعية والثقافية التي سبقت اطلاق اﻻمام السيد موسى الصدر لحركة أمل انطلاقا من بعلبك واستكماﻻ في مدينة صور".

وأكد ان "مضامين ميثاق الحركة والقسم الذي ردده اﻻف خلف اﻻمام الصدر ليست من الماضي انما هي لكل زمان ومكان وهي مضامين تلامس عناوين أﻻنسان".