بانو: يبقى 14 آذار 1989 شعلةَ التحريرِ ومدخلَ السيادةِ

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أنطوان بانو في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "يبقى " 14 آذار 1989 " شعلةَ التحريرِ ومدخلَ السيادةِ علامةً ناصعةً في تاريخ لبنان ، بتوقيع العماد ميشال عون".

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