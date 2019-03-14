الحريري بحث مع الصفدي بالقضايا العامة وأوضاع النازحين والتقى بيدرسون ورايبرن

اختتم رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، لقاءاته الّتي عقدها في بروكسل، باجتماع مع وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي في حضور وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، تمّ خلاله البحث بالأوضاع العامة في المنطقة وأوضاع النازحين السوريين في كلا البلدين.

كما التقى المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، من ثمّ نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية للشرق الأدنى والمبعوث الخاص لسوريا جويل رايبرن.