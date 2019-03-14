كيدانيان: عازمون على اطلاق خطة سياحية لجذب السياح

شارك وزير السياحة اواديس كيدانيان على رأس وفد من الوزارة في معرض "ام.اي.تي.تي" في العاصمة الروسية موسكو،وافتتح الجناح اللبنالني في المعرض في حضور سفير لبنان في روسيا شوقي بو نصار.

وتم على هامش المعرض توقيع اتفاق تعاون بين شركة "كونكورد" ممثلة بمديرها انطولي بريبليتسا و"افياديلا" الروسية ممثلة بمديرها وليد ابو شهلا لتنظيم رحلات سياحية تشارتر من روسيا الى لبنان، في حضور الوزير كيدانيان الذي اكد "أهمية السوق السياحية الروسية للبنان".

وعقد كيدانيان لقاء في سفارة لبنان في روسيا في حضور السفير بو نصار والمعتمد البطريركي في روسيا المطران نيفين صيقلي وممثلي الجالية اللبنانية، واعلن عزمه على "اطلاق خطة سياحية في نيسان المقبل تتركز على جذب السياح من مختلف دول العالم لزيارة المواقع السياحية في لبنان".

وأوضح انه "اصر على المشاركة في هذا المعرض لاعطاء اشارة الى جدية العمل على السوق السياحية الروسية وطريقة التعامل معها".