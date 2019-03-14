الوفاء للمقاومة: المطلوب ان تكون الدولة فاعلة واكثر جدية لملف النازحين

لفتت كتلة "الوفاء للمقاومة" إلى أنه "بما ان موضوع النازحين السوريين هو موضوع مهم، المطلوب من الحكومة ان تكون فاعلة واكثر جدية لملف النازحين السوريين"، مؤكدةً "وجوب الحكومة رفع صوتها أمام المعنيين في للتأكيد على الحرص على أمن واستقرار لبنان عبر منع العدو الاسرائيلي من أي تجاوز لمواردنا ومياهنا واجوائنا وحدودنا البيرية".
وفي بيان لها، طلبت الكتلة من الحكومة "تفسير واضح حول جدوى الذهاب الى دورة ثانية من المناقصات او المزايدات لتلزيم البلوكات النفطية قبل تقييم نتائج الدورة الاولى"، داعيةً إلى "اعتماد آلية التعيينات المقررة لملء الشواغر في الادارات"، مؤكدةً "ضرورة اعطاء الاولوية للهيئات الرقابية لتقوم بدورها".
وأكدت "تأييدها الكتلة رفع السرية المصرفية عن كل العاملين في القطاع العام وعن كل من يشغل موقعاً رسمياً في البلاد".
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