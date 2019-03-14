الجراح: 14 آذار انتفاضة شعب على نظام الوصاية ومشروع بناء الدولة واستعادة السيادة

ركّز وزير الإعلام جمال الجراح على أنّ "14 آذار انتفاضة شعب على نطام الوصاية والاحتلال السوري للبنان وهو مشروع بناء الدولة واستعادة السيادة والحفاظ على الحرية والوحدة الوطنية". ووجّه في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، في ذكرى 14 آذار، تحية إلى "شهداء ثورة الارز".

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