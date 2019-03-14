قضى الشاب أ.ر. مواليد العام 1981 من مخيم البرج الشمالي شرق صور ويعمل سائقا على جبالة باطون، نتيجة صعقة كهربائية في بلدة طورا، وتم نقله الى مستشفى جبل عامل في صور وسرعان ان فارق الحياة. وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا بالحادث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاب قضى صعقا في بلدة طورا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.