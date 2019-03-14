النشرة: ارتفاع عدد الجرحى في اشكال عين الحلوة الى ثلاثة

افاد مراسل "النشرة" في صيدا عن ارتفاع عدد الجرحى في اشكال مخيم عين الحلوة الى ثلاثة بعد اصابة شاب بكتفه برصاصة طائشة، كما يسمع بين الحين والاخر اطلاق نار متقطع على الشارع الفوقاني.

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