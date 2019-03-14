فريق رواد فضاء من روسيا وأمريكا ينطلق الليلة إلى محطة الفضاء الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ):

ينطلق فريق يضم ثلاثة رواد فضاء من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية اليوم الخميس، بعد نحو 6 أشهر من اضطرار اثنين منهم إلى إلغاء مهمتهما في منتصف الرحلة لدواعي تتعلق بالسلامة.

واستعد رائد الفضاء الروسي أليكسي أوفشينين، والأمريكيان نيك هيج وكريستينا كوتش للانطلاق الساعة 1914 بتوقيت جرينتش من ميناء بايكونور الفضائي الذي تديره روسيا في كازاخستان.

وينطلق الثلاثة على متن المركبة الفضائية "سويوز" في رحلة تستمر ست ساعات للوصول إلى المختبر المداري حيث من المتوقع أن يقوموا بمهمة تستمر نحو ستة أشهر.

وقالت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" في بيان اليوم: "أنهى مركز قيادة المهمات عمله التخطيطي للاستعداد لإطلاق المركبة الفضائية المأهولة، سويوز إم إس-12، والتحامها في محطة الفضاء الدولية".

وينضم الثلاثي الجديد إلى الفريق الحالي بالمحطة الدولية والذي يضم القبطان الروسي أوليج كونونينكو ورائدة الفضاء الأمريكية آن ماكلين ورائد الفضاء الكندي ديفيد سان-جاك.

Advertisements

ومن المقرر أن تقوم ماكلين وكوتش بالسير في الفضاء خلال أسبوعين، في 29 مارس، لإنهاء تحديثات الطاقة في الجزء الخارجي من المحطة.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) في بيان: "أنها سوف تكون أول عملية سير في الفضاء نسائية بالكامل على الإطلاق".

والمحطة مكلفة بتنفيذ أبحاث علمية مستحيلة على سطح الأرض.

يشار إلى أن الأعمال التي تقوم بها المحطة هي في الغالب تعاون بين الأطقم الأمريكية والروسية.

واضطر أوفشينين وهيج إلى إلغاء رحلتهما السابقة في أكتوبر بسبب عيب ألم بحساس في مركبة الإطلاق الروسية. وأفادت الأنباء أنهما بحالة جيدة عندما هبطت كبسولتهما الفضائية في سهول كازاخستان.

واعتمدت وكالة الفضاء الأمريكية على روسيا في إطلاق روادها إلى محطة الفضاء منذ أن أنهت برنامج "سبيس شاتل" قبل ثمان سنوات.