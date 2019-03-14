الخلفي: الحكومة ستناقش نموذجا جديدا للوظيفة العمومية بعد 3 أسابيع

بعدما دعا الملك قبل سنة، إلى إصلاح شامل ومندمج للإدارة العمومية يكتسي “طابعا استعجاليا”، كشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن وجود “رؤية استراتيجية حول نموذج جديد للوظيفة العمومية”، أعدتها الوزارة الوصية، وستناقشها الحكومة في اجتماع يوم الأربعاء 3 أبريل المقبل.

وقال الخلفي خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الخميس: “تقدم الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بعرض حول مشروع رؤية استراتيجية للوظيفة العمومية، وذلك في اجتماعاليوم”.

وأضاف، “الأوراش جارية لإصلاح الإدارة عبر تبسيط المساطر وتفعيل اللاتمركز الاداري والتحول الرقمي للخدمات الإدارية، وكل ذلك لا يمكنه أن تتوفر له سبل النجاح دون التفكير في أوضاع الموظفين ومراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية”.

وشدد الوزير على أن الوزرة الوصية أعدت مشروع رؤية استراتيجية حول نموذج جديد للوظيفة العمومية، وتقدم الوزير الوصي على القطاع، بطلب للمجلس من أجل عقد اجتماع خاص بموضوع مناقشة النموذج الجديد للوظيفة العمومية، وتقرر ان يعقد الأربعاء 3 أبريل المقبل لمناقشة المشروع.

وكان الملك دعا إلى وضع مفهوم الخدمة العمومية في صلب النموذج التنموي الجديد، وذلك في رسالة وجهها إلى المشاركين في الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا، الذي نظم يوم 27 فبراير العام الماضي.