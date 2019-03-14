اعتقال لاعب الوداد ومسؤول أمني بتهمة الاتجار في الكوكايين

أحالت المصالح الأمنية بالدار البيضاء لاعبا وداديا سابقا رفقة ثلاثة آخرين، ضمنهم ابن مسؤول أمني كبير بالشرطة، على المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، بتهمة الاتجار في الكوكايين، حيث أخلي سبيل اثنين من المتهمين، وتوبع لاعب الوداد وشخص آخر.

وحسب مصادر «اليوم24»، فقد قررت المحكمة تأجيل النظر في الملف بطلب من لاعب الوداد السابق «ع. س»، قصد تمكينه من مهلة لتوكيل محام.

وكانت النيابة العامة قد قررت إخلاء سبيل ابن رجل الأمن وشخص آخر، ومتابعة لاعب الوداد ورفيقه بتهمة الاتجار في المخدرات، مع الاحتفاظ بهما رهن الاعتقال الاحتياطي في المركب السجني «عكاشة».