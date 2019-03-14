رسمياً..ريال مدريد يكشف عن أولى صفقاته بعد عودة زيدان

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الخميس، عن توصله إلى اتفاق مع نظيره بورتو، تمهيداً للالتحاق اللاعب إيدير ميليتاو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد بلاغ رسمي للنادي الملكي، توصله لاتفاق بإلتحاق المدافع البرتغالي بصفوفه، بعد فتح الباب أمام “الميركاتو” الصيفي المقبل، بعد الاتفاق على مجموعة من البنود التي ستربط الوافد الجديد بـ “الميرنغي”.

وتعد صفقة ميليتاو، الأولى لريال مدريد بعد أربعة أيام فقط من عودة المدرب زين الدين زيدان، لقيادة النادي خلفاً لسانتياغو سولاري، الذي تم الانفصال عنه رسمياً، بعد سلسلة النكسات والنائج السلبية لرفاق راموس، بمسابقة دوري أبطال أوروبا، وكأس ملك إسبانيا.

يشار، إلى أن حرب “الميركاتو” الصيفي قد بدأت مبكراً بقلعة “السانتياغو بيرنابيو”، لتأمين مجموعة من الصفقات قبل دخول أندية أخرى على الخط، خصوصاً وأن المنافسة تشتد بين عمالقة القارة العجوز.