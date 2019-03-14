تحت إشراف إيطالي.. قطر تبدأ في التنقيب عن البترول بطرفاية

أعلن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، اليوم الخميس، أنه تم إبرام اتفاق بين شركة “إيني” الإيطالية للمحروقات و”قطر للبترول”، يشمل الرخص الـ12 الواقعة بمنطقة (طرفاية أوفشور شالو).

وأوضح بلاغ للمكتب، أنه بموجب هذا الاتفاق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية، ستقوم الشركة الإيطالية (تمتلك حاليا 75 في المائة من الرخص) بتفويت 30 في المائة من حصة فائدتها إلى قطر للبترول، والاحتفاظ بـ45 في المائة، مع البقاء كجهة مشرفة، مشيرا إلى أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن يمتلك 25 في المائة من هذه الرخص.

وأضاف المصدر ذاته، أن التوقيع على هذا الاتفاق يندرج في إطار استراتيجية التنقيب التي تعتمدها قطر للبترول، والتي تستهدف الأحواض التي تمثل إمكانات على مستوى المحروقات.

كما سيساهم في تعزيز العلاقات بين دولة قطر، والشركة الوطنية قطر للبترول، والمملكة المغربية.