التحقيق مع رئيس جماعة و3 آخرين.. طالبوا ببقع أرضية لبناء مشروع سكني

عرفت المحكمة الابتدائية بآزرو مساء أمس الأربعاء، متابعة رئيس جماعة أزرو ونائبه وتقنيين من الجماعة، بتهم الإبتزاز والشطط في استعمال السلطة وعرقلة حرية العمل.

ويتابع رئيس الجماعة ومن معه، من طرف وكيل الملك الذي أحالهم في حالة سراح على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأزرو، بعد شكاية تقدم بها مقاول إتهمهم بعرقلة بناء وتجهيز تجزئة سكنية بآزرو.

وأكد المقاول في شكايته، أن المتهمون الأربعة طالبوه ببقع أرضية مجانا مقابل تمكينه من رخص متعلقة باستكمال المشروع السكني، وأنه تفاجأ بحجز أدوات عمله في الورشة بعد رفضه لهذه المساومة حسب شكايته.