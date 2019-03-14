“PPS” يدخل على خط احتجاجات الأطباء.. ويطالب بتجاوز الخصاص

وسط عودة احتجاجات الأطباء لقطاع الصحة العمومية، دخل حزب التقدم والاشتراكية، الذي يحمل جقيبة وزارة الصحة، للدخول على خط الأزمة.

وقال الحزب، في بلاغ حديث له، إن مكتبه السياسي المنعقد خلال الأسبوع الجاري تدارس عرضا قدمه أنس الدكالي، وزير الصحة والقيادي في الحزب، خلص بعده إلى تثمين اًما يتم بذله من مجهودات وما تحقق من مكتسبات، والإلحاح على ضرورة التنزيل السريع والملموس لمضامين السياسات العمومية التي يجري بلورتها في هذا القطاع الاجتماعي بامتياز، خاصة ما يتصل بالإصلاحات النوعية الكفيلة بتحسين شروط الولوج للخدمات الصحية لفائدة الفئات المستضعفة والهشة.

ودعا حزب نبيل بنعبد الله، إلى اعتماد مقاربات مجددة تمكن من تجاوز معضلة الخصاص في الموارد البشرية والمادية وإعمال النهج التشاركي اللازم الذي يضمن تعبئة قوية وانخراط أكبر لمختلف فئات مهنيي الصحة، من أجل بلورة المشروع الإصلاحي المنبثق من البرنامج الحكومي، والطي قال إنه مطبوع بنكهة العدالة الاجتماعية، في مقدمتها تعزيز وتقوية مكانة المستشفى العمومي والسير قدماً في اتجاه التغطية الصحية الشاملة.

وياتي التدخل الجديد لحزب نبيل بنعبد الله، في ظل تصعيد أطباء القطاع العام في وجه الحكومة، وإعلانهم عن خوض أسبوعين متتاليين من الإضراب، خلال شهر أبريل المقبل.