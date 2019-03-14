- 1/2
- 2/2
احتشد الآلاف من أنصار فريق الوداد البيضاوي، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، أمام مختلف نقاط بيع تذاكر مباراة الفريق الأحمر، أمام ماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي، والتي ستجمع بينهما يوم السبت المقبل، بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، عن سادس جولات دور مجموعات عصبة الأبطال الإفريقية.
ومن المرتقب أن تعرف هذه المباراة حضورا جماهيريا كبيرا جدا من أنصار الفريق الأحمر، التي ترغب في دفع العناصر الودادية إلى تحقيق انتصار ثمين، لخطف بطاقة العبور للدور الثاني.
وسيكون الوداد أمام حتمية الفوز في هذه المباراة، من أجل قطف بطاقة التأهل لدور ربع نهائي أغلى المنافسات القارية، وذلك بسبب هزيمته في المباراة الأخيرة أمام أسيك ميموزا الإفواري، واحتلاله المركز الثاني، برصيد 7 نقاط.
وانطلقت عشية أمس الأربعاء، عملية بيع التذاكر، التي تتراوح أثمنتها بين 30 و250 درهم، كما سيتم بيعها في النقاط التالية:
مركب الحاج محمد بن جلون
مركب الصخور السوداء
ملعب التيسيما
ملعب الأب جيكو
كانت هذه تفاصيل خبر إقبال كبير على تذاكر مباراة الوداد الحاسمة أمام صانداونز الجنوب إفريقي – صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.