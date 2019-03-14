الفيلم الصيني "ساعي البريد في الجبال" | عمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 19/ 03/ 2019 الزمان: 18:30 المكان: مؤسسة عبد الحميد شومان، عمان. Advertisements تستضيف مؤسسة عبد الحميد شومان عرضًا لفيلم "ساعي البريد في الجبال"، من إخراج جيانكي هيو. يتحدث الفيلم عن ساعي بريد عجوز، قضى حياته في إيصال البريد إلى الجبال، وعلى ابنه الوحيد أن يتولى مهامه بعد تقاعده، فيذهب الأب وابنه في رحلة عبر الجبال، يبدأ الابن خلالها في تقدير الكدح والعناء الذي يتحمله والده كساعي بريد للقرويين. الفيلم يعرض باللغة الصينية ومترجم إلى اللغة العربية. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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