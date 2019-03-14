موسيقى النار: الموسيقى وحركات التحرر السوداء | حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
التاريخ: 17/ 03/ 2019
الزمان: 18:00
المكان: نزل الياخور، حيفا
تعقد كتلة الجذور الطلابية لقاءً مع ضرار كلش، تناقش فيه موسيقى الجاز الحر كتجسد للعلاقات المركبة ما بين السياسة، والمجتمع، والإبداع الموسيقي، وتناقش ظروف تطورها كأسلوب موسيقي وكمقولة سياسية، وذلك ضمن لقاءات المنتدى الثقافي الشهرية.
يعرف عن ضرار كلش بالعمل في المساحات الموسيقية والصوتية المختلفة، وتوظيف آلات وتقنيات موسيقية تتعدى المفاهيم والتعريفات السائدة.
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