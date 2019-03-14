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موسيقى النار: الموسيقى وحركات التحرر السوداء | حيفا

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القدس - بواسطة محمد عز العرب -  

التاريخ: 17/ 03/ 2019

الزمان: 18:00

المكان: نزل الياخور، حيفا

 

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تعقد كتلة الجذور الطلابية لقاءً مع ضرار كلش، تناقش فيه موسيقى الجاز الحر كتجسد للعلاقات المركبة ما بين السياسة، والمجتمع، والإبداع الموسيقي، وتناقش ظروف تطورها كأسلوب موسيقي وكمقولة سياسية، وذلك ضمن لقاءات المنتدى الثقافي الشهرية.

يعرف عن ضرار كلش بالعمل في المساحات الموسيقية والصوتية المختلفة، وتوظيف آلات وتقنيات موسيقية تتعدى المفاهيم والتعريفات السائدة.
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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