ترشيح عملين عربيين لجائزة "مان بوكر" للرواية المترجمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حاز عملان عربيان مترجمان على اختيار لجنة تحكيم جائزة "مان بوكر" الدولية في بريطانيا والمخصصة للأعمال المترجمة إلى الإنجليزية ضمن القائمة الطويلة لعام 2019، والتي ضمت 13 كتابا.

وتضمنت القائمة المجموعة القصصية "نكات للمسلحين" للكاتب الفلسطيني الآيسلندي مازن معروف والتي ترجمها للإنجليزية البريطاني جوناثان رايت.

وكان قد سبق لهذه المجموعة أن فازت عام 2016 بجائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية في الكويت.

وضمت القائمة رواية "سيدات القمر" للعمانية جوخة الحارثي والتي ترجمتها للإنجليزية المؤلفة والأكاديمية الأمريكية مارلين بوث بعنوان "كريستال باديز".

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وقال بيان على الموقع الرسمي للجائزة بالإنترنت يوم الأربعاء إن لجنة التحكيم تلقت 108 أعمال هذا العام.

وتتألف لجنة التحكيم من خمس شخصيات برئاسة المؤرخة البريطانية بيتاني هيوز وعضوية الصحفية والمترجمة الأميركية مورين فريلي وأستاذة الفلسفة البريطانية أنجي هوبز والروائي النيجيري إلناثان جون والكاتب الهندي بانكاج ميشرا.

ويحوز الجائزة سنويا عمل واحد مترجم إلى الإنجليزية ومنشور في بريطانيا أو إيرلندا، ويتقاسم المؤلف الأصلي والمترجم القيمة المالية للجائزة وقدرها 50 ألف جنيه استرليني.

ومتعارف أن تعلن الجائزة قائمتها القصيرة المكونة من ستة كتب في التاسع من نيسان/ أبريل بينما تكشف النقاب عن اسم العمل الفائز في 21 أيار/ مايو.