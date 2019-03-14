شكرا لقرائتكم خبر عن عائلات الضحايا في موقع تحطيم «الإثيوبية المنكوبة» والان نبدء بالتفاصيل

انتحب أقارب بعض ضحايا رحلة الخطوط الجوية الإثيوبية رقم 302 المنكوبة، وعددهم 157 شخصا، لدى زيارتهم موقع التحطم في بيشوفتو اليوم الخميس.

وقُتل كل من كانوا على متن الرحلة وعددهم 149 راكبا وثمانية من أفراد طاقم الطائرة، وهي من طراز بوينج 737 ماكس، التي تحطمت بعد 6 دقائق فقط من إقلاعها من العاصمة الإثيوبية.

وأسفر الحادث عن مقتل 9 إثيوبيين و32 كينيا و18 كنديا و8 من كل من الصين وإيطاليا. وكان على متن الطائرة مواطنون من 35 دولة.

وذكرت الخطوط الجوية الإثيوبية على تويتر أن وفدا إثيوبيا نقل الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة إلى باريس للتحقيق.