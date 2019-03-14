نقل الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة إلى باريس

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الطائرة المنكوبة
أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، اليوم الخميس، أن وفدا إثيوبيا يقوده مكتب التحقيق في الحوادث، نقل الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة من أديس أبابا إلى باريس للفحص. جاء ذلك بعد أن قررت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية إرسال الصندوق الأسود الخاص بالطائرة المنكوبة إلى خارج البلاد؛ لتحليل بياناته، إذ قال المتحدث باسم الشركة، إنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن الجهة التي سيتم إرسال الصندوق الأسود إليها. يُذكر أن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية من طراز "بوينج 737" تحطمت، يوم الأحد الماضي، وهي في طريقها من العاصمة أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي.
وأعلنت إدارة الطيران المدني في هونج كونج، أنها ستمنع تحليق جميع الطائرات من طراز «بوينج 737 ماكس» في المجال الجوي للبلاد، وذلك عقب تحطم طائرة من الطراز ذاته، تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، يوم الأحد الماضي. وقالت الإدارة، حسبما ذكرت شبكة «إيه بي سي» الأمريكية، إن هذا الحظر سيستمر
وأعلنت إدارة الطيران المدني في هونج كونج، أنها ستمنع تحليق جميع الطائرات من طراز «بوينج 737 ماكس» في المجال الجوي للبلاد، وذلك عقب تحطم طائرة من الطراز ذاته، تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، يوم الأحد الماضي.
وقالت الإدارة، حسبما ذكرت شبكة «إيه بي سي» الأمريكية، إن هذا الحظر سيستمر حتى إشعار آخر، مشيرة إلى أنها تتابع عن كثب آخر التطورات وسير التحقيقات والمعلومات من قبل سلطات الطيران المعنية.
وأصدر المهندس محمد شهاب الدين، المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، قرارًا بمنع طائرات شركة بوينج من طراز (737 ماكس) من الهبوط في المطار، أو التحليق في الأجواء اللبنانية.
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