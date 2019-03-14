مثل هذا اليوم.. ولد العالم الفيزيائي ألبرت أينشتاين

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في مثل هذا اليوم 14 مارس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أنه شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1932: إصدار فيلم أولاد الذوات وهو أول فيلم عربي ناطق. في عام 1978: إسرائيل تبدأ باجتياح جنوب لبنان فيما عرف باسم عملية الليطاني. في عام 2003: رجب طيب أردوغان يتولى رئاسة وزراء تركيا. في عام 2004: إعادة انتخاب فلاديمير بوتين رئيسًا لروسيا الاتحادية.

في عام 1854: ولد باول إرليخ، طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1908.في عام 1879: ولد ألبرت أينشتاين، عالم فيزياء نظرية أمريكي / سويسري من أصل ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1921.في عام 1811: وفاة أغسطس فيتزروي، رئيس وزراء المملكة المتحدة.في عام 1883: وفاة كارل ماركس، فيلسوف وسياسي

في عام 1854: ولد باول إرليخ، طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1908. في عام 1879: ولد ألبرت أينشتاين، عالم فيزياء نظرية أمريكي / سويسري من أصل ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1921. في عام 1811: وفاة أغسطس فيتزروي، رئيس وزراء المملكة المتحدة. Advertisements في عام 1883: وفاة كارل ماركس، فيلسوف وسياسي وصحفي ومنظر اجتماعي ألماني. في عام 1940: وفاة غابرييله بوسانر، أول امرأة تعمل بالطب في النمسا. في عام 1995: وفاة وليام فاولر، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1983. في عام 1998: وفاة عبد الرحمن الأرياني، رئيس الجمهورية العربية اليمنية. في عام 2018: وفاة ستيفن هوكينج، عالم فيزياء بريطاني.

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